Aktualności

wtorek, 13, czerwiec 2017 13:55

Już we wrześniu odbędzie się kolejna, już czwarta edycja targów IT Career Summit, podczas których największe firmy, będą aktywnie poszukiwać nowych pracowników. Odwiedź Strefę Kariery IT, zaprezentuj swoje kompetencje i przekonaj się, może szukają właśnie Ciebie? 20 września 2017 od godziny 9:00 do 17:00 na Stadionie PGE Narodowym, będziesz miał możliwość poznać wszystkich kluczowych Pracodawców osobiście.

Jeżeli jesteś specjalistą w obszarze kompetencji IT, szukasz nowych wyzwań zawodowych na swojej ścieżce kariery, to nie możesz przegapić tego wydarzenia! Poznasz aktualne oferty pracy z rynku IT, nowych ludzi z branży i z pewnością nawiążesz obiecujące kontakty biznesowe.

Do udziału w targach pracy IT organizatorzy zapraszają również młodych, zdolnych i ambitnych studentów, jak również absolwentów kierunków informatycznych, którzy są gotowi rozpocząć swoją karierę w branży.

Miło nam również zakomunikować, że Gościem Specjalnym wydarzenia będzie Łukasz Jakóbiak, który na scenie głównej Konferencji - Twoja Kariera w IT - poprowadzi wykład motywacyjny.

W programie konferencji przewidziano również wystąpienia ekspertów branżowych.

Pamiętaj, jeżeli jesteś: Programistą, Developerem, Testerem, Wdrożeniowcem, Inżynierem, Administratorem, Oficerem bezpieczeństwa, Managerem ds. zarządzania projektami IT, Studentem lub Absolwentem kierunków informatycznych, to koniecznie weź udział na IT Career Summit - 20 września 2017 na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Współpraca podczas IT Career Summit to także korzyści dla Pracodawców. Do grona wystawców dołączyły między innymi firmy takie jak: Deloitte, Bonair, PEKAO S.A., No Fluff Jobs, InfoPraca.pl. Organizatorzy dają możliwość nawiązania współpracy z doświadczonymi i kompetentnymi specjalistami IT oraz prezentację aktualnych ofert pracy licznej grupie wyselekcjonowanych profesjonalistów.

Z nowości, podczas IT Career Summit będzie mógł całkiem za darmo wykonać profesjonalne zdjęcie do CV, w Foto CV Budce!

To jednak nie koniec niespodzianek :) W programie imprezy przewidziano także inne atrakcje, strefę dronów, dostęp do Strefy 3D oraz Strefy Relaksu, gdzie będzie można skorzystać z darmowego masażu. Nie zabraknie również licznych konkursów z nagrodami!

Data: 20 września 2017 r

Miejsce: Stadion PGE Narodowy w Warszawie

-> Szczegóły i rejestracja

Udział w targach jest bezpłatny. Serwis Virtual-IT.pl został patronem medialnym wydarzenia. Zapraszamy!