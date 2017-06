Aktualności

poniedziałek, 12, czerwiec 2017

Firma NetApp zapowiedziała najszersze innowacje w swojej 25-letniej historii - nowe rozwiązania chmury hybrydowej, które znacznie ułatwiają wykorzystywanie danych do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Nowe pozycje w ofercie powiększają rodzinę rozwiązań i usług Data Fabric o pierwsze w branży korporacyjne rozwiązanie hiperkonwergentne (HCI), nowe modele zakupu oparte na wykorzystaniu pojemności, udoskonalone funkcje pamięci all-flash oraz rozwiązania chmury hybrydowej, które ułatwiają przenoszenie danych między infrastrukturą lokalną a chmurą publiczną.





Nadrzędnym elementem strategii największych firm globalnych jest cyfrowa transformacja, dlatego muszą one znaleźć nowe sposoby na wykorzystanie swoich najcenniejszych zasobów, czyli danych. Jak zwykle w grę wchodzą ograniczenia czasowe, kompetencyjne i budżetowe, ale eksplozja ilości coraz bardziej rozproszonych, dynamicznych i zróżnicowanych danych wymaga odpowiedniej reakcji.

Innowacje NetApp w dziedzinie chmury hybrydowej ułatwiają klientom modernizację działalności dzięki ujednoliceniu danych na najszerszym zakresie środowisk lokalnych i chmurowych. Transformacja oparta na danych umożliwia firmom zwiększenie liczby punktów kontaktu z klientami, rozwój innowacyjności i optymalizację działalności.

"Firmy, które definiują przyszłość, zdają sobie sprawę z tego, że pełne wykorzystanie potencjału danych jest warunkiem udanej transformacji cyfrowej oraz długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Dzięki swojej pozycji NetApp może wyjątkowo skutecznie pomóc klientom w ujednoliceniu danych i odnoszeniu sukcesów w świecie szybko zmieniających się technologii. Zapowiedziane dzisiaj korporacyjne rozwiązanie HCI oraz nowe oprogramowanie i usługi upraszczają zarządzanie aplikacjami i danymi w środowiskach chmury oraz lokalnych i umacniają nas na pozycji lidera w tym segmencie" - powiedział George Kurian, CEO firmy NetApp.

"VMware i NetApp już od 15 lat współpracują nad nowymi sposobami modernizacji centrów danych oraz odblokowywaniem pełnego potencjału infrastruktury klientów. Nowe rozwiązanie HCI NetApp to owoc wieloletniego partnerstwa, które okazało się korzystne dla naszych wspólnych klientów. Razem spopularyzowaliśmy wirtualizację, a także przechodzenie do definiowanego programowo centrum danych i chmury hybrydowej. Rozwiązanie NetApp będzie zawierać VMware vSphere, dzięki czemu wspólni klienci będą mogli nadal odnosić korzyści z naszej owocnej współpracy" - powiedział Mark Lohmeyer, wiceprezes ds. produktów działu platformy chmurowej VMware.



Najważniejsze cechy nowych produktów i usług

• Rozwiązania nowej generacji do centrów danych upraszczają i przyspieszają wdrażanie aplikacji oraz umożliwiają dostosowywanie jego skali.

NetApp HCI to pierwsze na świecie rozwiązanie hiperkonwergentne w skali korporacyjnej. NetApp HCI eliminuje ograniczenia typowe dla rozwiązań HCI pierwszej generacji. Oferuje ono pełny potencjał infrastruktury HCI i umożliwia działanie wielu aplikacji z gwarantowaną wydajnością. Klienci zyskują dzięki niemu niezrównany poziom elastyczności, skalowalności i automatyzacji. Integracja z architekturą Data Fabric umożliwia budowanie obciążeń na innowacyjnej platformie SolidFire. Duże przedsiębiorstwa, firmy średniej wielkości oraz usługodawcy mogą łatwo konsolidować wszystkie obciążenia, skalować je bez pozostawiania niewykorzystanych zasobów oraz zapewniać aplikacjom nowej generacji wymaganą przez nie wydajność. NetApp HCI umożliwia wykorzystanie pełnego potencjału infrastruktury oraz uproszczenie zarządzania nią, a także niezależne dostosowywanie skali zasobów obliczeniowych i pamięci masowej. NetApp HCI zawiera funkcje integracji z rozwiązaniami partnerów takich jak Commvault, Intel, Veeam i VMware.

Optymalizacja pamięci masowej definiowanej programowo (SDS) ONTAP Select pod kątem nowych zastosowań. NetApp ONTAP Select to oprogramowanie SDS, które umożliwia korzystanie z zalet sprawdzonej platformy do zarządzania danymi NetApp na zwykłych serwerach. Zostało ono rozbudowane o nowe funkcje. Nowe rozwiązanie do oddziałów i biur zdalnych uwzględnia ograniczenia w zakresie miejsca i kosztów w biurach zdalnych, a ponadto ma wzmocnioną, dwuwęzłową konfigurację o wysokiej dostępności i w większym zakresie obsługuje licencje VMware vSphere. Klienci mogą też wdrażać korporacyjne usługi NAS w bardziej zróżnicowanych środowiskach pamięci masowej, w tym VMware vSAN, korzystając z zewnętrznych macierzy pamięci masowej oraz podczas wdrażania nowego rozwiązania NetApp HCI. Oprogramowanie ONTAP Select jest też dostępne w infrastrukturze IBM Bluemix jako usługa w rozwiązaniu chmurowym. O zaletach oprogramowania ONTAP Select klienci mogą się przekonać w 90-dniowym okresie próbnym.

• Rozwiązania chmury hybrydowej umożliwiają swobodny wybór sposobu wdrażania zasobów IT.

Model zakupu NetApp On Demand oparty na wykorzystaniu pojemności wprowadza elastyczność charakterystyczną dla chmury do środowisk lokalnych. Ten nowy model świadczenia usług technologicznych upraszcza zakup pojemności pamięci masowej oraz zarządzanie nią. Łączy on infrastrukturę lokalną NetApp z elastycznością modelu opartego na wykorzystaniu pojemności oraz korzyściami ekonomicznymi związanymi z chmurą publiczną, dzięki czemu klienci wnoszą miesięczne opłaty wyłącznie za faktycznie wykorzystaną pojemność. Infrastruktura stanowi własność NetApp, ale jest zarządzana przez klientów, dlatego zachowują oni kontrolę nad środowiskiem zarządzania swoimi danymi. Łącząc ten model z usługami zarządzanymi, firma NetApp i jej partnerzy mogą oferować pełne zarządzanie danymi jako usługę.

Nowe funkcje OnCommand Insight (OCI) ułatwiają migrację do chmury hybrydowej. OCI to pionierskie oprogramowanie, które umożliwia monitorowanie hybrydowej infrastruktury IT oraz analizę danych w skali całej architektury Data Fabric. Jest to pojedyncze narzędzie, które umożliwia firmom przechodzącym do chmury doskonalenie i zarządzanie infrastrukturą hybrydową od wielu dostawców. Dzięki OCI można szybciej rozwiązywać problemy, optymalizować wykorzystanie zasobów, monitorować koszty i prognozować wydajność. Znając zasoby wykorzystywane lokalnie przez aplikacje, klienci mogą planować migrację do chmury, a następnie monitorować dane dotyczące wydajności tych aplikacji oraz zajmowanego przez nie miejsca w chmurze.

• Rozwiązania do modernizacji centrów danych zwiększają wydajność i oszczędności

Nowe oprogramowanie NetApp ONTAP modernizuje działanie pamięci masowej all-flash, zwiększając jej wydajność oraz efektywność ruchu danych w chmurze. Rozwiązanie do zarządzania danymi oferuje nowe poziomy wydajności, oszczędności i współdziałania z chmurą w najszybszych na świecie i najbardziej zintegrowanych z chmurą macierzach NetApp All Flash FAS (AFF). Zaprezentowana na konferencji Insight 2016 funkcja FabricPool umożliwia automatyczne oraz niezauważalne dla użytkowników dzielenie nieaktywnych danych na warstwy i przenoszenie ich do chmury. W ten sposób dodatkowo optymalizuje działanie lokalnej pamięci flash i zmniejsza ogólne koszty pamięci masowej nawet o 40%. Rozszerzona na wiele pul pamięci masowej deduplikacja na bieżąco zwiększa wydajność pamięci masowej nawet o 30% przy użyciu przodujących technologii redukcji danych NetApp. Nowe środki kontroli wydajności, w tym minimalne QoS oraz inteligentne rozmieszczanie danych, umożliwiają spójne działanie aplikacji o charakterze krytycznym.

Program NextCredit zapewnia najlepszą w branży ochronę inwestycji na przyszłość. NextCredit to najbardziej elastyczny w branży program rabatów na przyszłe zakupy. Klienci, którzy zakupią objęte programem modele AFF z serii A oraz powiązane z nimi umowy serwisowe, będą otrzymywać elastyczny rabat w określonej kwocie na zakup przyszłych produktów NetApp podczas przedłużania umowy na kolejny okres. Rabaty te umożliwią klientom modernizację lub rozbudowę architektury Data Fabric przy użyciu nowo udostępnianych technologii i funkcji, w tym rozwiązań chmurowych i SaaS. Z programu można korzystać na różne sposoby: modernizując kontrolery AFF lub dodając nowe węzły w klastrze Data Fabric albo licencje ONTAP Cloud, co umożliwi klientom łatwą łączność z zasobami w chmurze publicznej.

Informacje o korporacyjnym rozwiązaniu NetApp HCI

NetApp HCI to pierwsze rozwiązanie infrastruktury hiperkonwergentnej na skalę korporacyjną, które oferuje funkcje obliczeniowe, pamięci masowej i sieci w elastycznych, łatwo zarządzanych blokach czterowęzłowych. Podstawą tego rozwiązania jest pamięć masowa all-flash SolidFire, a wyróżnia się ono gwarantowaną wydajnością, automatyzacją, zintegrowanymi i sprawdzonymi funkcjami zwiększającymi efektywność, ochroną danych oraz usługami podtrzymującymi wysoką dostępność.

Źródło: NetApp