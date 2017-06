Aktualności

Zgodnie z prognozami specjalistów HR, do końca 2020 roku na świecie zabraknie ponad 1 miliona programistów. Luka na rynku IT będzie się powiększać. Jak dobrze wykorzystać okazję i zadbać o rozwój zawodowy już teraz?

Jak grać, by wygrywać na rynku pracy IT?

Programiści znajdują się w czołówce najbardziej poszukiwanych zawodów na rok 2017. To jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy i jednocześnie jeden z najlepiej płatnych. Firmy coraz częściej zgłaszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki wszechstronnemu doświadczeniu uczestniczą w podejmowaniu decyzji biznesowych.

"Programista, choć bardzo poszukiwany przez rynek, powinien dbać o ciągłe budowanie kompetencji i sieci kontaktów. Technologia rozwija się szybciej niż inne dziedziny, dlatego dobry specjalista powinien być cały czas czujny i poszerzać swoja wiedzę. Tylko w ten sposób może liczyć na dynamiczny rozwój kariery połączony z ciekawymi projektami oraz rosnącym wynagrodzeniem" - mówi Weronika Karwowska, HR Business Partner w Grupie Absolvent.pl, wiodącej firmie w branży HR i employer brandingu.

Gdzie doświadczeni programiści szukają wiedzy?

Mimo że umiejętność programowania staje się jedną z ważniejszych kompetencji na rynku pracy, tempo kształcenia ekspertów w dziedzinie nowych technologii jest niewystarczające. Tymczasem, aby programować, nie trzeba mieć ukończonych studiów kierunkowych. Na rynku pojawia się coraz więcej możliwości samodzielnej nauki od podstaw, od kursów dla początkujących, po szkolenia, warsztaty konferencje dla doświadczonych specjalistów IT, chcących pogłębić wiedzę lub nauczyć się nowego języka programowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży IT, Grupa Absolvent.pl już po raz drugi zorganizowała największą w Polsce konferencję programistyczną Code Europe. Tej wiosny do Krakowa, Wrocławia i Warszawy przyjechało aż 9408 specjalistów IT, chcących zdobywać wiedzę od 145 światowej sławy prelegentów. W agendzie wydarzenia znalazło się 161 wykładów i 24 warsztaty, panele dyskusyjne, pokazy nowych technologii i Strefa Rozwoju Zawodowego.

Sztuczna inteligencja, tajniki programowania i strefa gamingowa

Wśród najpopularniejszych wykładów podczas Code Europe znalazły się "Preparing for the rise of the machines" Chrisa Heilmanna z Microsoftu, "Monoliths to Services with Elixir and Phoenix" Lauren Tan z Netflixa czy "Type Transformations in C++" Dana Saksa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty "Coding Dojo" z programowania w PHP, "Hardware Hacking for Web Developers" i "The Final Battle of Lego Mindstorms Sumo Robot", podczas których uczestnicy programowali własnego robota.

Wiedząc, jak ważne z punktu biznesowego są nieformalne rozmowy, organizatorzy Code Europe stworzyli także przestrzeń do relaksu i budowania relacji zawodowych. W Absolvent.pl Chillout Zone zorganizowano strefę gamingową, w której fani gier takich jak Turtles, PAC-MAN, Metal Slug czy Robocop mogli nie tylko odpocząć, ale nawiązać kontakty biznesowe w nieformalnej atmosferze.

Pobierz raport o Code Europe i sprawdź, dlaczego warto wziąć udział w kolejnej edycji konferencji, która odbędzie się w grudniu 2017 roku:

• raport w wersji polskiej: https://issuu.com/absolvent.pl/docs/ce_podsumowanie_wiosna_2017

• raport w wersji angielskiej: https://issuu.com/absolvent.pl/docs/ce_review_spring_2017

Gdzie i kiedy odbędzie się jesienna edycja Code Europe?

• Kraków, 5 grudnia 2017

• Warszawa, 7 grudnia 2017

• Wrocław, 13 grudnia 2017

Więcej informacji znajdziesz na stronie konferencji. Portal Virtual-IT.pl został patronem medialnym konferencji.