Aktualności

Szczegóły Kategoria: Aktualności Opublikowano: sobota, 10, czerwiec 2017 13:13 Washi

Aby skutecznie podjąć wyzwania cyfrowej transformacji, dyrektorzy IT muszą na nowo ułożyć komunikację i współpracę z otoczeniem biznesowym, a także poradzić sobie z oporem wewnątrz i na zewnątrz organizacji. W przeciwnym wypadku grożą im poważne konsekwencje - to wnioski płynące z najnowszego badania VMware, przeprowadzonego wśród polskich CIO.

W badaniu Transformacja pod presją eksperci VMware przeanalizowali najważniejsze aspekty pracy dyrektorów IT. Zbadane zostały kwestie kluczowe dla technologicznych liderów - ich priorytety, oczekiwania oraz największe obawy. Co wynika z raportu?

• Jako najbardziej dotkliwą potencjalną konsekwencję błędu działu IT, CIO wymieniają spadek zaufania w firmie (97%), a także utratę własnej reputacji na rynku pracy (86%), problemy zdrowotne (72%) oraz utratę stanowiska (60%).

• 78% dyrektorów IT uznało wyciek danych klientów za potencjalnie najbardziej doniosłe w skutkach niepowodzenie zawodowe.

• Wśród priorytetów na lata 2017-2020 połowa badanych CIO (49%) wskazuje innowacje dla biznesu. Dla 43% z nich najistotniejsze jest bezpieczeństwo, a dla 37% - zgodność z regulacjami. Co piąta firma postrzega mobilność jako priorytet.

• Największe parcie na zmiany IT generują zarząd oraz właściciele firmy, podczas gdy regulatorzy i działy wsparcia spowalniają wprowadzanie zmian technologicznych.

• Komunikacja i współpraca wewnątrz działu stanowią ogromne wyzwanie dla CIO. Badanie pokazuje, że poprawy wymagają głównie relacje na styku bezpieczeństwo-aplikacje i bezpieczeństwo-infrastruktura oraz aplikacje-infrastruktura. Tak się składa, że tu szefowie IT widzą największy problem. Zarazem współpraca między tymi funkcjami jest najważniejsza dla osiągnięcia trzech głównych priorytetów: technologicznych innowacji, bezpieczeństwa i zgodności regulacyjnej.

"W dobie cyfryzacji menedżerowie IT poddawani są ogromnej presji na zmianę. Aby skutecznie podjąć wyzwania muszą na nowo ułożyć komunikację i współpracę z otoczeniem biznesowym, a także złagodzić opór wewnątrz i na zewnątrz organizacji IT" - mówi Stanisław Bochnak, Business Solutions Strategist w firmie VMware.

"Pierwszym etapem transformacji cyfrowej musi być zmiana mentalności otoczenia - tak, by zmiany technologiczne były wyczekiwane przez wszystkich, których praca nabierze dzięki nim nowego charakteru. Dlatego też kluczowa jest właściwa komunikacja" - dodaje Szymon Kowalczyk, CIO - Dyrektor wykonawczy w TAURON Polska Energia S.A.

Badanie przeprowadzone przez CIONET Polska na zlecenie VMware wśród 71 dyrektorów IT (Maj 2017).

Źródło: VMware