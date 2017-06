Aktualności

Internet przedmiotów (Internet of Things) coraz większymi krokami wkracza do naszych domów. Liczba urządzeń podłączonych do sieci będzie systematycznie wzrastać. Przed kilkoma laty jedynymi urządzeniami w domowej sieci były komputery. Z czasem w sieci pojawiły się telefony, tablety, konsole, telewizory czy kamery IP. Inteligentne oświetlenie, termostaty i inne, nieodpowiednio zabezpieczone urządzenia mogą stanowić potencjalny cel ataku hakera.

Zapraszamy do lektury artykułu, w którym eksperci firmy Fortinet podpowiadają, w jaki sposób zabezpieczyć sieć domową oraz podłączone do niej przedmioty. Choć dla profesjonalistów IT, poruszane w artykule kwestie mogą wydawać się oczywiste, to warto by link do artykułu podrzucili swojej rodzinie i znajomym, którzy często nie są świadomi tego, że źle skonfigurowany router lub gadżet z dostępem do sieci może stanowić poważne zagrożenie.

Specjaliści wskazują, że podstawową sprawą jest zabezpieczenie domowego routera - jak bowiem pokazują badania, w ubiegłym roku cyberprzestępcy dokonali ponad 25 miliardów ataków na routery sieci bezprzewodowych.

Z kolei nowo podłączane sprzęty należy sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa i zorientować się, czy istnieją znane luki w ich zabezpieczeniach i czy można je aktualizować. Wiele tego typu urządzeń zawiera oprogramowanie wrażliwe na ataki lub luki, które czynią z nich łatwe, potencjalne cele.

