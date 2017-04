Aktualności

Szczegóły Kategoria: Aktualności Opublikowano: niedziela, 09, kwiecień 2017 22:10 Washi

Firma Oracle zaprezentowała pierwszą w branży chmurową konwergentną pamięć masową Cloud Converged Storage. Za pomocą oprogramowania Oracle ZFS Cloud wchodzącego w skład najnowszej wersji urządzenia Oracle ZFS Storage Appliance przedsiębiorstwa mogą łatwo i bezproblemowo przenosić dane i/lub aplikacje do chmury w celu uzyskania optymalnych korzyści i oszczędności, a jednocześnie uniknąć wysokich kosztów licencji na oprogramowanie i dostęp do chmury, naliczanych przez dostawców lokalnego oprogramowania starego typu.

Podejście Oracle zdejmuje z użytkowników obowiązek samodzielnego przeprowadzenia integracji rozwiązań lokalnych z chmurą publiczną oraz zarządzania środowiskami złożonymi z elementów o różnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa oraz różnych zespołów pomocy technicznej, standardów branżowych i kompetencji. Klienci nie będą też mieć problemów z zapewnieniem całkowitej widoczności, diagnostyki i wsparcia infrastruktury informatycznej. Oracle jest jedyną firmą, która jest w stanie połączyć te dwa światy w jedno zintegrowane rozwiązanie. Dostawcy lokalnej pamięci masowej NAS nie są w stanie zaoferować takiego poziomu konwergencji i korzyści ekonomicznych, ponieważ nie dysponują chmurą publiczną. Natomiast dostawcy chmury publicznej nie mają lokalnych systemów pamięci masowej NAS o wysokiej wydajności.

Klienci Oracle mogą używać pamięci masowej Cloud Converged Storage jako elastycznej pamięci masowej dla aplikacji, na potrzeby wykonywania kopii zapasowych i odtwarzania po awarii, tworzenia i testowania oprogramowania, archiwizowania aktywnych danych, przechowywania repliki obrazu stanu, a także do prac programistycznych i eksploatacji. Rozwiązanie udostępnia pojedynczy interfejs API do aplikacji lokalnych i aplikacji w chmurze Oracle Storage Cloud oraz do łatwej migracji obciążeń. Użytkownicy mogą korzystać z danych zarówno za pomocą lokalnych urządzeń Oracle ZFS Storage Appliance o wysokiej wydajności, jak i w chmurze Oracle Storage Cloud bez żadnych zmian w aplikacjach.

Najnowsza aktualizacja obejmuje również szereg innowacji w urządzeniu Oracle ZFS Storage Appliance, które rozszerzają możliwości dynamicznej automatyzacji Oracle Database oraz dziesięciokrotnie zwiększają produktywność administratorów baz danych. Do urządzenia dodano również pule pamięci all-flash, aby przyspieszyć działanie aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym.

Nowe udoskonalenia to m.in.:

• Protokół pamięci masowej Oracle Intelligent Storage Protocol 2.0 - zapewnia automatyzację dla bazy danych Oracle i Oracle ZFS Storage Appliance: zawiera nowe funkcje, które zwiększają wydajność Oracle Database, redukują konieczność manualnego dostrajania pamięci masowej dzięki automatyzacji oraz upraszczają optymalizację pamięci masowej bazy danych.

• Pule pamięci masowej all-flash zwiększają wydajność aplikacji - zapewniają bezproblemową skalowalność od 16 TB do 2.4 PB pojemności i przepustowość ponad 34 GB/s niezależnie od protokołu dostępu.

• Ochrona danych w skali chmurowej - urządzenie pamięci masowej Oracle ZFS Storage Appliance zapewnia najlepsze na rynku tworzenie kopii zapasowych (ponad 62 TB na godzinę) oraz odtwarzanie danych w tempie 60 TB na godzinę dzięki technologii Infiniband, Ethernet i Fibre Channel.

"Zastosowanie rozwiązań chmurowych w organizacjach sprawia, że liderzy IT muszą na nowo przemyśleć kwestie firmowej infrastruktury, aby dostosować ją do bieżących technologii, a jednocześnie przygotować na przyszłe wyzwania. Dokonując połączenia maszyn ZFS Storage Appliance z chmurą Oracle Storage Cloud, organizacje odnoszą korzyści z użytkowania renomowanych systemów pamięci masowej w instalacji lokalnej, mając jednocześnie możliwość rozszerzania zasobów do Chmury, gdy jest to konieczne. Konwergencja oferowana przez Cloud Converged Storage pomaga klientom połączyć bieżące potrzeby z planami rozwoju i przyszłymi projektami szerszego wejścia do chmury publicznej" - komentuje Steve Zivanic, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Storage.

Źródło: Oracle