Aktualności

niedziela, 09, kwiecień 2017

D-Link wprowadza do oferty bezprzewodowy punkt dostępowy pracujący w standardzie AC1300 Wave 2. Model DAP-2610 umożliwia szybkie rozszerzenie lub zbudowanie od podstaw dopasowanej do potrzeb firmy, skalowalnej i bezpiecznej sieci bezprzewodowej. DAP-2610 udostępnia dwuzakresowe Wi-Fi w najnowszej technologii 802.11ac Wave 2. To oznacza nie tylko bardzo szybkie przesyłanie danych - w przypadku urządzeń, łączących się w paśmie 5 GHz także mniejsze zakłócenia ze strony innych sieci bezprzewodowych.

Instalacje dostosowane do biura

DAP-2610 to kompaktowy i wielofunkcyjny punkt dostępowy, który można zamontować na suficie, ścianie lub umieścić na biurku i zbudować środowisko sieciowe dostosowane do potrzeb każdej firmy. Wbudowana funkcja zasilania PoE (Power over Ethernet) umożliwia łatwy montaż urządzenia także w miejscach, gdzie nie ma gniazdek z prądem, bez konieczności kładzenia kabli.

Wysoki poziom zabezpieczeń

Dane przesyłane za pośrednictwem DAP-2610 są bardzo dobrze zabezpieczone. Urządzenie obsługuje szyfrowanie WPA i WPA2 (w wersji Personal i Enterprise), umożliwia korzystanie z serwera RADIUS, jak też z wbudowanego wewnętrznego serwera RADIUS, pozwalającego na tworzenie kont na urządzeniu. DAP-1620 wspiera także filtrowanie po adresach MAC, segmentację sieci bezprzewodowej LAN, blokadę rozgłaszania SSID, wykrywanie wrogich punktów dostępowych oraz umożliwia tworzenie harmonogramów działania sieci w celu maksymalnej ochrony firmowego Wi-Fi.

Główne cechy DAP-2610:

● Technologia Wave 2 - niezawodna sieć w standardzie 802.11 ac

● Ultraszybkie Wi-Fi - szybkość do 400 Mbit/s (256-QAM) w paśmie 2,4GHz i do 900 Mbit/s w 5GHz

● Optymalizacja dla MU-MIMO - technologia MU-MIMO, będąca częścią standardu 802.11AC Wave 2 w DAP-1620 zapewnia dużą przepustowość wielu podłączonym urządzeniom w tym samym czasie

● Łatwy i szybki montaż - dzięki zasilaniu Power over Ethernet (dostępne opcjonalne zasilanie przez zasilacz).

Dodatkowe korzyści:

● Zwiększony zasięg sieci bezprzewodowej dzięki technologii „AC Beamforming”

● 4 tryby pracy DAP-2610, w tym jako punkt dostępowy, WDS (Wireless Distribution System), WDS z punktem dostępowym lub jako bezprzewodowy klient

● Obsługa funkcji WMM (Wi-Fi Multimedia) oraz QoS (Quality of Service) usprawniających przesyłanie multimediów

● Łatwa konfiguracja wielu urządzeń DAP-2610 jako mostów, co pozwala szybko rozszerzyć sieć i jednocześnie bez przerw udostępniać ją klientom

● Zaawansowane funkcje - równoważenie obciążenia i nadmiarowość umożliwiające niezawodne połączenia bezprzewodowe

● Oprogramowanie Central WiFiManager do konfigurowania i zarządzania wieloma punktami dostępowymi z jednego miejsca

● Tradycyjne metody dostępu do panelu konfiguracyjnego obejmujące dostęp webowy przez przeglądarkę (HTTP), SSL (Secure Socket Layer), SSH (Secure Shell) a także Telnet.

DAP-2610 będzie dostępny dla w Polsce w czerwcu br. w sugerowanej cenie 449 zł netto.

Źródło: D-Link