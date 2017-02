Aktualności

sobota, 04, luty 2017

VMware prezentuje nowe wersje platformy VMware NSX do wirtualizacji sieci. Dzięki wydaniu VMware NSX for vSphere 6.3 i VMware NSX-T 1.1, firma oferuje wsparcie dla najbardziej krytycznych przypadków użycia, automatyzacji, bezpieczeństwa i ciągłości działania aplikacji. Wprowadzone nowości stanowią odpowiedź na zmieniające się potrzeby specjalistów IT jak i deweloperów.



Platforma VMware NSX dostępna na rynku od 2013 roku powstała w wyniku połącznia VMware vCloud Network and Security (dawniej vShield) oraz technologii Network Virtualization Platform (NVP) firmy Nicira, przejętej przez VMware w lipcu 2012 r. Rozwiązanie szybko zyskuje popularność. Aktualnie VMware NSX z ponad 2400 klientami jest najczęściej wybieraną platformą do wirtualizacji sieci.



VMware NSX jest podstawową platformą wirtualizacji sieci dla międzychmurowej architektury (VMware Cross-Cloud Architecture) oraz kluczowym elementem zunifikowanej platformy Software-Defined Data Center (SDDC) - Cloud Foundation i VMware Cloud on AWS.



Wraz z wydaniem VMware NSX for vSphere 6.3, NSX wprowadza wsparcie dla vSphere 6.5 oraz liczne ulepszenia mające na celu przeniesienie platformy na nowy poziom zarządzania, poprawę bezpieczeństwa, zwiększenie skalowalności i ciągłości działania aplikacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu przyszłych czasów aktualizacji nawet pięciokrotnie.



Za sprawą nowych reguł zarządzania aplikacjami i funkcji monitorowania punktów końcowych podniesiono poziom bezpieczeństwa środowiska i uproszczono wdrożenie mikrosegmentacji. Za sprawą nowych udoskonaleń można dynamicznie wdrażać spójne polityki bezpieczeństwa dla klientów z rozproszonymi środowiskami SDDC i wieloma VMware vCenter. NSX umożliwia teraz połączenie SDDC z oddziałami w ramach jednolitej wirtualnej infrastruktury sieciowej z kontrolą bezpieczeństwa punktów końcowych z lokalizacji centralnej. Rozszerzone wsparcie dla VMware vCloud Director oferuje zaawansowane funkcje samoobsługowe NSX dla środowisk typu multi-tenant.



Udostępniono również VMware NSX-T 1.1 (platformę rozwijaną pod nazwą kodową NSX Transformers) oferującą obsługę środowisk pracujących pod kontrolą innych hypervisorów niż vSphere, jak np. KVM wraz z Ubuntu i Red Hat Enterprise Linux, kontenerów i chmur publicznych. NSX-T dostarcza rozproszoną zaporę sieciową, rozproszony routing oraz logiczne przełączniki, pozwalając specjalistom IT i programistom wybrać technologie najlepiej dostosowane do konkretnych zastosowań.



NSX-T 1.1 zapewnia również wsparcie dla prywatnych chmur IaaS bazujących na OpenStack. W tym wydaniu, NSX-T wprowadzono obsługę najnowszych wersji OpenStack, czyli Newton i Mitaka. Rozwiązanie integruje się z platformą VMware Photon zapewniając wirtualizację sieci i wysoki poziom bezpieczeństwa dla środowisk programistycznych i skonteneryzowanych, natywnych chmurowych aplikacji.



Udostępniono również wersję beta plugina NSX-T Container Networking Interface (CNI), za pomocą którego programiści mogą skonfigurować połączenie sieciowe do swoich aplikacji ulokowanych w kontenerach.