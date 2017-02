Aktualności

sobota, 04, luty 2017

W połowie stycznia Citrix sfinalizował przejęcie Unidesk Corporation, dostawcę oprogramowania usprawniającego wdrażanie wirtualizacji aplikacji i wirtualizacji desktopów (Virtual Desktop Infrastructure, VDI), oferującego wsparcie dla szerokiej gamy rozwiązań wirtualizacyjnych, od Microsoft RDS, przez Citrix XenDesktop, VMware Horizon View, hypervisory Citrix XenServer, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V i Nutanix AHV po chmury Amazon i Azure.



Technologie Unidesk, wykorzystywane do tej pory przez klientów z ponad 1400 firm i organizacji, usprawniające tworzenie paczek aplikacji i zarządzanie obrazami poprzez ich podział na logiczne części, z których może korzystać wiele wirtualnych desktopów, wspierające środowiska wirtualne i chmurowe, zostaną włączone do portfolio produktów Citrix.



Za sprawą tej akwizycji klienci Citrix zyskają wiele korzyści. Najważniejsze z nich to szybsze tworzenie paczek z aplikacjami, sprawniejsza aktualizacja aplikacji, redukcja kosztów serwerów i pamięci masowej, możliwość przełączania hypervisorów bez konieczności przepakowania aplikacji i przebudowy obrazów, możliwość łatwego przeniesienia do chmury, ponadto wyeliminowane zostanie rozrastanie się złotych obrazów,



Dotychczasowi klienci Unidesk nie zostaną pozostawieni samym sobie. Citrix zapewni wsparcie klientów, którzy korzystali z rozwiązań Unidesk przed przejęciem. Choć Citrix nie będzie sprzedawał Unidesk w postaci dostępnej dotychczas, to firma planuje zintegrować technologię z przyszłymi wydaniami XenDesktop, XenApp i Workspace Suite, a ponadto zapowiada dostępność Unidesk w postaci samodzielnego produktu dla klientów wdrażających zwirtualizowane desktopy w oparciu o rozwiązania VMware Horizon i Microsoft.