Aktualności

Wiele osób nie korzysta z rozliczenia pit online będąc w przekonaniu, że jest to trudne, wymaga dedykowanego oprogramowania i specjalistycznej wiedzy. Za sprawą usług dostępnych w chmurze obliczeniowej, można wypełnić deklarację podatkową z poziomu przeglądarki internetowej. Osoby, które korzystają z tej formy rozliczenia wiedzą, że jest to bardzo proste.



Programy pit i wysyłka przez Internet

Programy do wypełniania pitów istnieją od kilkunastu lat, ale nie zawsze można było rozliczać pity online. Dopiero od 2008 roku można się rozliczyć z Urzędem Skarbowym nie wychodząc z domu, bo możemy wysłać pity elektronicznie. Czy rozliczenie pit online jest bardziej skomplikowane niż wypełnienie druków i zanoszenie ich do urzędu?



Od momentu wprowadzenia możliwości rozliczenia pit online liczba podatników korzystających z tej formy kontaktu z fiskusem powiększa się z każdym sezonem rozliczeniowym. Rośnie przekonanie o tym, że rozliczenie pit online nie jest trudne, a wręcz przeciwnie, na każdym etapie rozliczenia uzyskujemy pomoc, a sam proces wypełniania formularzy i dostarczenia ich do urzędu skarbowego online trwa zaledwie kilka minut.



Jak chmura pomaga w wypełnieniu PIT-a

Korzystając z usługi chmurowej możemy wypełnić deklarację za pomocą urządzeń, które nie posiadają zainstalowanej oficjalnej aplikacji, ponadto uzyskujemy pomoc w rozliczaniu pitów. Nie musimy sami przeszukiwać przepisów podatkowych, dokonywać obliczeń. System online pomaga w wyborze właściwego druku i załączników do niego, wypełnianiu pól formularza, wskazuje luki do wpisania, nie pozwoli na wpisy w niewłaściwych rubrykach. Sprawdzenie poprawności dokonuje się automatycznie i popełnienie błędu jest maksymalnie zminimalizowane. Nie musimy też zaśmiecać systemu programem, z którego nie będziemy korzystać regularnie.



Usługi te pomagają nie tylko w wypełnianiu druków, ale też w wyszukiwaniu właściwego urzędu skarbowego czy KRS organizacji pożytku publicznego, dla której chcemy przeznaczyć 1% naszego podatku.



Wszystkie te zalety wypełniania deklaracji podatkowej przez Internet odnoszą się do zarówno do pitów, które drukujemy, jak i wysyłanych elektronicznie. Korzystajac z programu mamy bowiem dwie opcje: wypełnione pity wydrukować, albo wysłać do Urzędu Skarbowego online.



Banalnie prosty w obsłudze, intuicyjny i przyjazny jest np. program PITax.pl Łatwe podatki. Autorzy usługi online zadbali, aby jej język był zrozumiały dla każdego, nie był bardzo formalny i przesycony paragrafami. Pytania sformułowane są w sposób, który nie wymaga znajomości przepisów podatkowych. Z programem PITax.pl Łatwe podatki rozliczymy optymalnie, a jednoczesnie łatwo, ulgi podatkowe. Nie trzeba samemu zagłębiać się w przepisy o ulgach, aby dowiedzieć się, kiedy przysługuje nam odliczenie i w jakiej wysokości. System sam orzeknie i poinformuje, dlaczego przysługuje nam ulga i w jakiej kwocie lub dlaczego nie. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań.



Na portalu PITax.pl Łatwe podatki znajdziemy nie tylko system do bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także mozliwość skorzystania z ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych specjalistów.



W jaki sposób wysyłamy PITY do Urzędu Skarbowego online

Wysłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego online jest niezwykle proste pod warunkiem, że posiadamy wiedzę o wysokości naszych przychodów sprzed dwóch lat, jaką podaliśmy w zeznaniu w poprzednim roku. Jeśli rozliczyliśmy PITy przez internet, to kwota ta zapamiętywana jest przez program i łatwo do niej dotrzeć. Gdy składaliśmy deklaracje papierowe, musimy je odszukać. W przypadku, gdy zeznanie składamy po raz pierwszy, wystarczy wpisać zero (0).



Wielkość ta jest wymagana do uwierzytelnienia w formie danych autoryzujących, które stosowane do podpisywania deklaracji przez osoby fizyczne. Nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego, który jest płatny a jego zdobycie wymaga nieco zachodu. Podpis elektroniczny kwalifikowany wymagany jest tylko od pełnomocników.



Jeżeli już mamy wypełnione formularze i złożony podpis, wystarczy jedno kliknięcie, aby wysłać dokumenty do systemu e-deklaracje. System sprawdza nasze deklaracje pod względem formalnym i jeśli nie stwierdzi żadnego błędu, nadaje im status “200”. Nadanie innego statusu oznacza konieczność poprawienia błędu. Rodzaj błędu jest oznaczony odpowiednim kodem.



Wypełnianie deklaracji i wysyłanie pit online możliwe jest o każdej porze, we wszystkie dni tygodnia, również świąteczne. System Ministerstwa Finansów jest czynny całą dobę, a programy są z nim zintegrowane. Jeśli chcemy przerwać wypełnianie zeznania i odłożyć na później, jest możliwość zapisania tego, przez co już przebrnęliśmy. Mamy też możliwość wprowadzania poprawek i zmian. Nie musimy wtedy przepisywać całych formularzy, lecz tylko edytować pola, które wymagają poprawienia.



Urząd Skarbowy online po otrzymaniu naszych dokumentów prześle kod uprawniający do pobrania UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, przechowywane też w repozytorium systemu e-deklaracje przez pięć lat. Okres pięciu lat, liczony od końca roku złożenia zeznania, to okres po którym przedawnia się zobowiązanie podatkowe i skarbówka nie będzie sprawdzać naszych zeznań. UPO jest równoważne z innymi dowodami złożenia deklaracji podatkowych.



