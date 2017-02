Aktualności

Szczegóły Kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 03, luty 2017 22:48 Washi

Firma VMware, lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej i mobilności biznesu, sfinalizował proces przejęcia PLUMgrid, startupa działającego w obszarze sieci definiowanych programowo (Software-Defined Network, SDN), bezpieczeństwa sieciowego i OpenStack.



PLUMGrid założyli w 2011 roku byli inżynierowie Cisco, którzy pracowali nad rozwojem jednych z najważniejszych technologii giganta sieciowego, w tym nad przełącznikami Catalyst 6500 i Nexus 7000.



Rozwiązania wprowadzone na rynek w 2013 r., prezentowały nieco odmienne podejście do SDN w stosunku do innych graczy rynku SDN, jak choćby Nicira, firmy przejętej przez VMware w 2012 roku. PLUMGrid, w przeciwieństwie do konkurencji nie skupiał się na budowie kontrolera SDN sterującego przełącznikami lecz stworzył procesor I/O nazwany IO Visor. Procesor ten został ulokowany w jądrze Linuksa, a jego zadaniem jest kontrola wirtualnych domen na potrzeby wirtualizacji sieci, monitoringu i bezpieczeństwa. Kilka miesięcy po oficjalnej premierze projekt IO Visor został włączony do Linux Foundation.



Technologie jak i specjaliści pozyskani wraz z przejęciem PLUMGrid będą stanowić dla VMware spore wzmocnienie w rozwoju platformy NSX, VMware Integrated OpenStack i technologii kontenerowych.



PLUMGrid został zamknięty, a część pracowników firmy dołączyła do VMware. Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione.