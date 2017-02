Aktualności

piątek, 03, luty 2017

Firma F-Secure, specjalizująca się w rozwiązaniach cyberbezpieczeństwa, otrzymała nagrodę „Best Protection” przyznawaną przez niezależny instytut AV-TEST za rok 2016. F-Secure zdobyła odznaczenie po raz piąty, jako jedyny producent w historii prowadzonych testów. Nagroda została przyznana produktowi Client Security za skuteczną ochronę komputerów stacjonarnych i laptopów przed złośliwym oprogramowaniem oraz najnowszymi cyberzagrożeniami.



Na końcowy rezultat danego rozwiązania składa się suma comiesięcznych wyników z całego roku. Instytut AV-TEST to wiodące, niezależne źródło informacji na temat rozwiązań bezpieczeństwa IT. Produkty w tej kategorii są sprawdzane pod kątem powszechnych zagrożeń i infekcji złośliwym oprogramowaniem spowodowanych atakami dnia zerowego przeprowadzanymi z poziomu złośliwych stron internetowych oraz maili.



"Osiągnięcie wyniku niemal 100% w każdym teście to niezaprzeczalny sukces. Przyznaliśmy nagrodę za rzetelny system detekcji oraz wydajność - Client Security należy do najlepszych rozwiązań ochronnych dla dużych przedsiębiorstw" - mówi Maik Morgenstern, CTO w AV-TEST.



Najczęściej w bezpieczeństwie firmy zawodzi czynnik ludzki, dlatego ochrona urządzeń końcowych jest szczególnie istotna. Podejrzany załącznik znajdujący się w korespondencji mailowej czy niebezpieczna strona internetowa mogą stanowić poważne zagrożenia dla firmowej sieci.



"Najlepsza ochrona opiera się na długoterminowej niezawodności. F-Secure zdobywając nagrodę po raz piąty udowadnia, że jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa firmom dowolnej wielkości. Pragniemy ciągle rozwijać nasze oprogramowanie, dlatego dostępna jest już najnowsza wersja pakietu Business Suite - podsumowuje Rosenberg" - mówi Jyrki Rosensberg, wiceprezes odpowiedzialny za dział Corporate Cyber Security w firmie F-Secure.



Nowa wersja Business Suite

Client Security to część pakietu Business Suite, który został zaprojektowany z myślą o środowiskach fizycznych i wirtualnych z możliwością centralnego zarządzania i zabezpieczenia całej infrastruktury - od bram sieciowych, po stanowiska robocze oparte na systemach Windows, Linux i Mac.



Nowa wersja oprogramowania oferuje lepszą skalowalność - zapewnia wsparcie dla bazy MySQL oraz obejmuje dodatek w postaci F-Secure Proxy. Dzięki niemu możliwe jest zmniejszenie ruchu sieciowego, ponieważ dystrybuuje sygnatury oraz aktualizacje oprogramowania firm trzecich do dedykowanych serwerów proxy. Pośród usprawnień znalazła się również poprawiona wersja konsoli do zdalnej aktualizacji oraz zarządzania infrastrukturą.



Dodatkowe elementy pakietu Business Suite to: Botnet Blocker, który zapobiega atakom wykorzystującym botnety oraz ransomware; Software Updater automatycznie wdrażający poprawki dla ponad 2500 aplikacji czy Virtual Security - dedykowany wirtualny serwer skanowania i oceny reputacji, który odciąża procesor i optymalizuje wydajność oraz bezpieczeństwo systemu.



Źródło: F-Secure