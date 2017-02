Aktualności

Firma VMware, światowy lider w dziedzinie infrastruktury chmury obliczeniowej i mobilności biznesu, zaprezentowała rezultaty globalnego badania "State of the Digital Workspace 2016", przeprowadzonego pośród przedstawicieli kadr kierowniczych, decydentów IT oraz specjalistów w dziedzinie informatyki. Wynika z nich, że wdrożenie technologii cyfrowych miejsc pracy przynosi przedsiębiorstwom wymierne korzyści finansowe i operacyjne.



"W 2017 r. branża wchodzi w następny etap rozwoju mobilnych przedsiębiorstw, które muszą zapewniać pracownikom, klientom i partnerom dostęp do aplikacji i wszelkich zasobów za pomocą dowolnego urządzenia połączonego z Internetem. Raport »State of the Digital Workspace« pokazuje, że przedstawiciele kadry kierowniczej i decydenci IT dostrzegają wymierne korzyści, jakie oferują przedsiębiorstwom cyfrowe miejsca pracy. Rozwiązanie VMware Workspace ONE cechują łatwość obsługi i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej. To prosta i bezpieczna platforma, która pomaga klientom z każdej branży przeprowadzić cyfrową transformację" - powiedział Dave Grant, wiceprezes, product marketing, End-User Computing, VMware.



Kluczowe dane z badania "State of the Digital Workspace 2016"

Wysoka stopa zwrotu z inwestycji i ograniczenie kosztów

• Średnia stopa zwrotu z inwestycji w rozwiązania z obszaru mobilności biznesowej wynosi 150%

• 41% przedstawicieli kadry kierowniczej i decydentów IT przyznało, że wdrożenie cyfrowych miejsc pracy spowodowało zmniejszenie ogólnych kosztów zarządzania

• 39% osób odpowiedzialnych za decyzje biznesowe w firmach zadeklarowało, że wdrożenie cyfrowych miejsc pracy obniżyło koszty wsparcia technicznego dla użytkowników końcowych



Szybsze uruchamianie nowych źródeł przychodów

• Niemal połowa firm (48%), które zrealizowały projekty w zakresie mobilności biznesowej, deklaruje, że dzięki nowym cyfrowym miejscom pracy mogą szybciej czerpać przychody z nowych źródeł.

• W przypadku przedsiębiorstw, które zrealizowały 10 lub więcej inicjatyw z obszaru mobilności biznesowej, odsetek tych, które dostrzegły możliwość szybszego wdrażania nowych źródeł przychodów, wynosi 52%.



Cyfrowe miejsca pracy rozwiązują kluczowe problemy

• Kwestia bezpieczeństwa stanowi kluczowy problem dla przedstawicieli kierownictwa firm. Niemal połowa (45%) osób decyzyjnych, które wzięły udział w badaniu, postrzega cyfrowe miejsca pracy jako odpowiedź na wyzwania z obszaru bezpieczeństwa, a także zgodności z przepisami i zarządzania tożsamością.

• W branży usług finansowych 43% przedstawicieli kadry zarządzającej uznaje oprogramowanie do zarządzania tożsamością za rozwiązanie niezbędne w swoim sektorze.



Raport VMware „State of the Digital Workspace 2016” opracowano na podstawie przeprowadzonego w lipcu 2016 r. badania dotyczącego wdrażania cyfrowych miejsc pracy przez globalne przedsiębiorstwa z różnych branż. Dane zostały zgromadzone na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 1 263 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych oraz decydentów IT z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Holandii, Japonii, Australii, Nowej Zelandii i Chin. Badanie miało na celu zbadanie postępów w zastępowaniu modelu klient-serwer technologiami mobilnymi opartymi na chmurze.



