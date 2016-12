Aktualności

Równoważenie obciążenia odnosi się do technologii, która jest wykorzystywana do rozdzielania obciążeń roboczych pomiędzy kilkoma komputerami, klastrami, procesorami, pamięcią RAM, dyskami twardymi, jak również innymi elementami infrastruktury w celu optymalizacji wykorzystania zasobów, co przekłada się na zmniejszen...

Czytaj więcej...