Kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 23, grudzień 2016 14:40

Veeam Software udostępnił finalną wersję narzędzia do tworzenia kopii zapasowych serwerów z systemem Linux, dostępną również w edycji bezpłatnej - Veeam Agent for Linux 1.0 - rozwijanego pierwotnie pod nazwą Veeam Backup for Linux. Po wielu miesiącach zamkniętych jak i ogólnie dostępnych beta testów, rozwiązanie jest gotowe do wdrożeń w środowiskach produkcyjnych.



Podczas gdy działy IT przenoszą do chmury publicznej coraz więcej obciążeń linuksowych, trzeba zadbać o tworzenie ich kopii zapasowych oraz możliwość ich odzyskania, aby uniknąć przerw w działalności. Jednak tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych instancji serwerów Linux bywa kłopotliwe i często kosztowne - często wymaga czynności ręcznych i zabiera administratorowi IT cenny czas.

Veeam Agent dla Linuksa zapewnia narzędzia oraz mechanizmy interakcji potrzebne do prawidłowego tworzenia kopii zapasowych obciążeń linuksowych oraz udostępnia te szybkie, intuicyjne i niezawodne opcje odzyskiwania. Veeam Agent for Linux jest idealnym narzędziem, pozwalającym na planowanie automatycznych operacji tworzenia kopii zapasowych instancji Linux - niezależnie od tego, czy działają one na maszynach fizycznych, w chmurze publicznej, czy na obu tych platformach.

Rozwiązanie charakteryzujące się minimalistycznym interfejsem użytkownika jest dostępne dla 32- i 64-bit systemów z jądrem 2.6.32 lub nowszym. Na liście oficjalnie wspieranych systemów znalazły się Debian 6.x-8.x, Ubuntu 10.04-16.10, RHEL/CentOS/Oracle 6.x-7.x, openSUSE 11.3-13.x, 42.1, SLES 11 SP1 - 12 oraz inne dystrybucje oparte na Red Hat.



Główne cechy Veeam Agent for Linux:

• Tworzenie kopii zapasowych na poziomie całego komputera jaki i wolumenu

• Tworzenie kopii zapasowych instancji Linuksa działających w chmurze lub w środowisku lokalnym

• Elastyczne odzyskiwanie, wraz z przywracaniem pojedynczych plików

• Wykonywanie lokalnych operacji przywracania z kopii zapasowych poszczególnych instancji chmurowych lub przywracanie w chmurze z lokalnych kopii zapasowych

• Planowanie wielu zadań backupu (w edycji płatnej) w systemie Linux z myślą określonych wartościach RPO i różnych konfiguracjach backupu

• Skrypty migawkowe pre-freeze/post-thaw do przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji (w edycji płatnej), zapewniające tworzenie spójnych pod względem transakcyjnym kopii zapasowych

• Dostęp do tych samych funkcji z poziomu wiersz poleceń i wbudowanego interfejsu użytkownika

• Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1 lub w nowszej wersji



Oprogramowanie nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych, gdyż poza CPU x86, x86-64, wymaga 2 GB pamięci RAM oraz 70 MB przestrzeni dyskowej, plus dodatkową przestrzeń /tmp na potrzeby tworzenia kopii zapasowej.



Veeam Agent for Linux dostępny jest w edycji bezpłatnej Free oraz w edycjach płatnych Workstation oraz Server, oferujących dodatkowe funkcjonalności i rozszerzone wsparcie techniczne.



Więcej informacji na temat rozwiązania znajdziesz na tej stronie.