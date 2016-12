Aktualności

czwartek, 22, grudzień 2016

Jesienią 2012 roku Dell poinformował o sfinalizowaniu przejęcia Quest Software, dostawcy szerokiego wachlarza oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT, obsługi aplikacji, business intelligence, automatyzacji warstwy wirtualizacji i chmury oraz ochrony danych. Z czasem nastąpił rebranding kluczowych produktów Quest i to właśnie nazwa Dell pojawiła się jako pierwszy człon takich rozwiązań jak Foglight czy vWorkspace. Doszło jednak do niespodziewanej sytuacji i po czterech latach niebytu spółka Quest wraca na rynek.



W czerwcu br. Dell, podjął szereg działań mających na celu zmniejszenie długu związanego z finansowaniem transakcji przejęcia EMC i jej spółek zależnych, wartej 67 mld dolarów, informując o sprzedaży działu biznesowego Dell Software Group odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania.



Jesienią nowi nabywcy, fundusze Francisco Partners oraz Elliott Management Corp., poinformowały o utworzeniu firmy Quest Software, jako nowej niezależnej spółki.



Prezesem i dyrektorem generalnym Quest został Jeff Hawn, menedżer z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesami softwareowymi. Wcześniej związany był m.in jako CEO i prezes w firmach Vertafore oraz Attachmate Group.



W ramach Quest Software będą działały cztery oddzielnie zarządzane działy odpowiedzialne za takie linie produktów jak:

• Platform Management (Zarzadzanie Platformami)

• Identity and Security Management (Zarządzanie Tożsamością i Bezpieczeństwem)

• Information Management (Zarządzanie Informacją), w tym Performance Management and Advanced Analytics (Zarządzanie Wydajnością i Zaawansowana Analityka)

• Data Protection and Endpoint Management (Ochrona Danych i Zarządzanie Punktami Końcowymi)



Quest skoncentruje się na rozbudowie dotychczasowego portfolio rozwiązań do zarządzania systemami IT, w tym coraz popularniejszymi chmurowymi rozwiązaniami SaaS. Firma chce nadal przewodzić na rynku oprogramowania do zarządzania systemami i bezpieczeństwem.