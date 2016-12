Aktualności

Analiza biznesowa jest niezbędnym elementem projektów IT, gdyż na początkowym etapie każdego projektu informatycznego zawsze mamy do czynienia z potrzebą biznesową. To dzięki niej możliwe jest ulepszenie czy zautomatyzowanie procesów biznesowych, a także zwiększenie funkcjonalności aktualnego oprogramowania i otwarcie nowych kanałów dostępu dla potencjalnego klienta.



Analiza biznesowa zajmuje się analizą i przekształceniem potrzeby w rozwiązanie, a na powodzenie danego projektu ogromny wpływ mają umiejętności i doświadczenie analityków biznesowych. W celu ich zdobycia warto skorzystać z certyfikacji IBAQB.



Wykształcenie analityka biznesowego

Zwykle analitykami biznesowymi zostają informatycy, gdyż to właśnie oni najlepiej radzą sobie z komunikowaniem się z programistami operującymi technicznym żargonem. By zostać analitykiem można oczywiście ukończyć studia, a konkretnie któregoś z czterech kierunków. Są nimi Inżynieria Systemów i Bazy Danych na kierunku Informatyka, co jest dobrym rozwiązaniem dla osób chcących pracować w zawodzie analityka, kierownika projektów, testera czy też bazodanowca. Przyszli analitycy wybierają także Zarządzanie, gdzie mają okazję zapoznać się z działaniem i rozwojem organizacji, procesami biznesowymi oraz szeroko pojętym zarządzaniem. Często wybieranymi kierunkami są także ekonomia i matematyka, gdzie analizy biznesowej za wiele nie ma, ale za to można znaleźć zatrudnienie w branż finansowej. Okazuje się jednak, że to nie wykształcenie ma znaczenie. Owszem, specjalistyczne studia to świetny start dla przyszłego analityka, ale nadrobienie wiedzy również pozwala dorównać profesjonalistom. Świetnym rozwiązaniem okazuje się być szkolenie IBAQB, czyli Program Certyfikowany Analityk Biznesowy.



Udział w kursach i szkoleniach daje możliwość uzyskania certyfikatu, który podnosi nasze szanse podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Samo już przecież przygotowywanie się do egzaminu wiąże się z koniecznością przyswojenia wiedzy z zakresu specjalistycznej wiedzy. Dodatkowo warto też zainwestować w książki specjalistyczne. Wszystko to po to, aby zostać cenionym analitykiem biznesowym z doświadczonym zapleczem, co przekłada się z korzyścią na wysokość wynagrodzenia. Dlatego też warto stawiać na ciągły rozwój, czyli poszerzanie swojej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności.



Co daje szkolenie IBAQB?

Szkolenie IBAQB, czyli International Business Analysis Qualification Board jest nowym programem analizy biznesowej, która jest niezbędnym elementem projektów IT. Dzięki niej możliwe jest precyzyjne zrozumienie bieżącej i przyszłej sytuacji biznesowej danego klienta oraz jego potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwiązań informatycznych.



Szkolenia IBAQB skierowane są dla analityków biznesowych i systemowych, menadżerów IT i konsultantów zarządzania, inżynierów oprogramowania, a także dla osób zajmujących się projektowaniem nowych usług i produktów, odpowiedzialnych za zarządzanie i usprawnianie procesów biznesowych przedsiębiorstwa, planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku analizy biznesowej czy systemowej oraz odpowiedzialnych za jakość systemów informatycznych i oprogramowania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IBAQB od SEDACO - jednego z liderów branży inżynierii oprogramowania.



